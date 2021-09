Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 21/09/21 (Di martedì 21 settembre 2021) Che palle quando trovo carina un’esterna di Uomini e Donne ma ho paura a dire di averla trovata carina perché le ultime 897 volte è andata a finire ammerda. Dai, l’esterna tra Andrea Nicole Conte e quel Ciprian è stata proprio caruccia, quantomeno è stata la prima esterna, tra quelle andate in onda di tutti i nuovi troni, a sembrarmi un normale approccio tra due giovani. Sorrisi imbarazzati, domande finalizzate alla reciproca conoscenza, discorsi in lingua italiana (per quest’ultimo punto applausi, ola e pianto liberatorio) e pure un bell’abbraccio finale per testare la chimica. Oh, io li ho trovati caruccetti. Sapete cosa temo? Temo il fatto che Andrea Nicole, a naso, mi sembri una grande, grandissima, immensa sottona. Già nei messaggi stava lì a scrivere a Ciprian che fa fatica a reggere il suo sguardo, in studio tremava, perdeva il filo del ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 settembre 2021) Che palle quando trovo carina un’esterna dima ho paura a dire di averla trovata carina perché le ultime 897 volte è andata a finire ammerda. Dai, l’esterna tra Andrea Nicole Conte e quel Ciprian è stata proprio caruccia, quantomeno è stata la prima esterna, tra quelle andate in onda di tutti i nuovi troni, a sembrarmi un normale approccio tra due giovani. Sorrisi imbarazzati, domande finalizzate alla reciproca conoscenza, discorsi in lingua italiana (per quest’ultimo punto applausi, ola e pianto liberatorio) e pure un bell’abbraccio finale per testare la chimica. Oh, io li ho trovati caruccetti. Sapete cosa temo? Temo il fatto che Andrea Nicole, a naso, mi sembri una grande, grandissima, immensa sottona. Già nei messaggi stava lì a scrivere a Ciprian che fa fatica a reggere il suo sguardo, in studio tremava, perdeva il filo del ...

matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, dopo incredibile e grave episodio nel carcere di Frosinon… - lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - HuffPostItalia : Dopo le donne, gli uomini. L'Italvolley è campione d'Europa - MisssFreedom : @EskenasyMatilde Non sono d’accordo: Forum è certamente un programma mainstream ma sicuramente meglio di uomini e d… - Toni_ct_1 : RT @Rosarossa4ever: Io non ricordo come ero a 20 anni, né a 25 né a 30 o 35. Ricordo che avevo sempre la pancia. Ma sò che oggi tutte que… -