Ultimo ciak per Terence Hill che saluta Don Matteo | lacrime ed emozioni per l’addio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 21 settembre 2021) Sta facendo il giro dei social il video che Lux Vide ha diffuso questa mattina, il video che mostra l’dicon i panni di Don. Come ampiamente annunciato,si prepara a lasciare la serie di Rai 1 alla sua tredicesima stagione. Non è ancora chiaro se poi Lux Vide deciderà di andare avanti ( arriverà anche Raoul Bova giovane prete in moto e non più in bici). Forse ci sarà uno spin off della serie, perchè chiamarla Don, senza, sarebbe un po’ strano, ma di questo, parleremo più avanti. Nel video, si vede l’ultima scena die il dolcissimo abbraccio con tutti i protagonisti della serie, con il regista, con i produttori e con tutte le ...