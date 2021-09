Udinese, multa ai friulani per cori di discriminazione territoriale contro Napoli (Di martedì 21 settembre 2021) “Ammenta di euro 10.000 alla società Udinese per aver suoi sostenitori intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Recita così il recente comunicato ufficiale della Lega di Serie A, inerente alla quarta giornata della massima serie calcistica italiana. Per ciò che concerne Udinese-Napoli, il Giudice Sportivo ha punito il club friulano per la condotta anti-etica dei suoi tifosi; alcuni cori chiaramente udibili sono stati ritenuti offensivi per il popolo partenopeo, tali da indurre il responsabile alla Giustizia Sportiva a infliggere una multa alla società. Episodio tristemente frequente tra gli spalti delle strutture di Serie A, con ultras spesso sin troppo dediti alla foga e non rispettosi del prossimo. ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) “Ammenta di euro 10.000 alla societàper aver suoi sostenitori intonatoinsultanti di matricenei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Recita così il recente comunicato ufficiale della Lega di Serie A, inerente alla quarta giornata della massima serie calcistica italiana. Per ciò che concerne, il Giudice Sportivo ha punito il club friulano per la condotta anti-etica dei suoi tifosi; alcunichiaramente udibili sono stati ritenuti offensivi per il popolo partenopeo, tali da indurre il responsabile alla Giustizia Sportiva a infliggere unaalla società. Episodio tristemente frequente tra gli spalti delle strutture di Serie A, con ultras spesso sin troppo dediti alla foga e non rispettosi del prossimo. ...

