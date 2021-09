Steam a breve potrebbe farci giocare anche durante il download!

Leggi su eurogamer

(Di martedì 21 settembre 2021) A quanto pare Valve sta lavorando ad alcuni aggiornamenti interessanti per: l'ultimotto depositato a marzo ma reso pubblico in questi giorni indica come la società stia studiando un modo per consentire diad un gioco mentre è ancora in download. Ricordiamo che una funzione simile è offerta, tra le altre, su console. Dopo aver scaricato alcuni file, il giocatore può avviare la produzione, sebbene ottenga l'accesso solo a una piccola parte del contenuto. Il documento mostra che il sistema preparato, sulla base delle informazioni raccolte dal file eseguibile .exe, determinerà quali file devono essere scaricati per primi per poter eseguire il gioco. La soluzione aiuterebbea rimuovere i dati attualmente inutilizzati senza compromettere l'integrità di un titolo specifico, grazie al quale l'utente ...