Spezia - Juventus | Allegri | In questo momento è uno scontro salvezza

juventusfc : Squadra al lavoro verso #SpeziaJuve, questa mattina al #TrainingCenter. More: - juventusfc : Allegri ???? «Domani ci saranno dei cambi, alcuni giocatori hanno giocato tante partite, @chiellini è febbricitante.… - juventusfc : Allegri ???? «Parlare del passato non ha senso. Domani bisogna vincere, non c'è altro da dire. Chi parte dalla panchi… - yoshi5477 : RT @juventusfc: 'Dobbiamo vincere'. - davideinno85 : RT @juventusfc: Allegri ???? «Io parlo con tutti i giocatori per aiutarli a crescere, vogliamo tutti insieme raggiungere obiettivi importanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Juventus

Dove lasperava di aver risolto tutti i suoi problemi. Ed, invece, tornata in Italia è ... E ora si ritrova a giocarsi uno spareggio per non retrocedere a Laavendo solo due punti in ...Suona strano, ma è così: contro lo, lasi presenterà da terzultima forza del campionato con appena due punti conquistati in quattro giornate . Inevitabile insomma che per la Vecchia ...Un inizio davvero complicato per Massimiliano Allegri che non è riuscito a collezionare ancora una vittoria in Serie A: non sarà addio ...Il tecnico livornese così alla vigilia della trasferta in terra ligure: "Chiesa e de Ligt saranno titolari, solo Chiellini è out per febbre" ...