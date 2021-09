Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di martedì 21 settembre 2021) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E contro 2021/2022 LA classifica DEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. I2021/2022 LADEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ...

Advertising

verdifanclub : @scantambeuo Ho visto diretta goal della serie B per noia e ci sono stati minimo 3 rigori netti che nemmeno l arbitro è andato al Var - Mauro_Cattaneo_ : RT @NicholasD_Altea: Gente incapace che ha fatto danni in Serie A (Milan-Roma con rigori inventati da una parte e dall'altra) e che poi con… - ballardiniano : Fagioli ieri: Passaggi riusciti: 43/46 (93.4%) Dribbling riusciti: 5/7 Contrasti vinti: 10/15 Contrasti aerei vint… - NicholasD_Altea : Gente incapace che ha fatto danni in Serie A (Milan-Roma con rigori inventati da una parte e dall'altra) e che poi… - chiamamisissy : È polemica sui social: i tifosi della #Juventus hanno l'amaro in bocca per i due rigori non concessi da #Doveri dur… -