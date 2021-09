Replica Una Vita in streaming, puntata del 21 settembre 2021 | Video Mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) Nuovo appuntamento oggi martedì 21 settembre 2021, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Genoveva depone al processo interpretando la parte della moglie vittima del marito dissoluto e libertino. Felipe decide di testimoniare al processo e Genoveva resta spiazzata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Una Vita in streaming, puntata del 21 settembre 2021 Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di martedì 21 settembre 2021) Nuovo appuntamento oggi martedì 21, con la soap spagnola Una. Nellaodierna Genoveva depone al processo interpretando la parte della moglie vittima del marito dissoluto e libertino. Felipe decide di testimoniare al processo e Genoveva resta spiazzata. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloUnaindel 21Fatti di Gossip.

Advertising

fanpage : “Questa nella foto sono io. No, non me la sono andata a cercare, non sono mai, mai, mai stata aggressiva, non sono… - rosaroccaforte : @mcallock @Luca_Fantuzzi Ciò che non è chiaro è se i vaccinati si infettano con virus che si replica o se è una sin… - SciutoTino : @espressonline Ma va ed io che pensavo che fosse una associazione culturale , e stato accertata la semplice e pura… - SofiaGinanni : @Pontifex_it Caro Papa, hai assunto una rigidità e una Non ammissione di Replica, una demonizzazione di Chi CRITICA… - camilla88436212 : A me delle polemiche frega un caxxo, orgogliosa di seguire una persona bella, vera, unica, intelligente, ironica ch… -