Rafael Nadal ha rifiutato due inviti per giocare a golf | niente Open de Espana e Mallorca Open

(Di martedì 21 settembre 2021)dà la priorità al suo recupero fisico volto al rientrare al più presto sul campo da tennis. Il campionissimo spagnolo ha infattidueperall’dee al, entrambi tornei dell’European Tour di. L’infortunio al piede è ancora in una fase acuta e il maiorchino non vuole aggravare la condizione di sofferenza: “So che dovrò affrontare un processo lungo – ha detto ai media spagnoli – e so che sarà difficile”. Poi ha aggiunto: “Da qualche giorno cammino senza stampelle, ma non riescono ancora ad appoggiare bene la pianta del piede a terra. Ho dolore, anche se spero sempre che tutto inizi ad andare ...

Il settimo in lista,, ha già preannunciato che il suo 2021 è terminato e non sarà della partita. Così, la corsa per le Nitto ATP Finals di Torino del prossimo novembre si restringe a due ...... Novak (SRB) 0 12.133 punti 2 Medvedev, Daniil (RUS) 0 10.575 3 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 8.350 4 Zverev, Alexander (GER) 0 7.760 5 Rublev, Andrey (RUS) 0 6.130 6(ESP) 0 5.815 7 ...Rafael Nadal dà la priorità al suo recupero fisico volto al rientrare al più presto sul campo da tennis. Il campionissimo spagnolo ha infatti rifiutato due inviti per giocare a golf all'Open de Espana ...Ha ricevuto due inviti per giocare l'Open de Espana e il Mallorca Open, tornei dell'European Tour di golf, ma ha declinato entrambe le proposte perché non ancora in condizioni ottimali. (ANSA) ...