Quando il working è davvero smart. Il caso Medtronic (Di martedì 21 settembre 2021) Cosa vuol dire "ritorno alla normalità" dopo la pandemia? È la domanda che più sentiamo fare in questi mesi, in cui tutti sperano di mettersi alle spalle l'emergenza sanitaria e riprendere la vita di prima. Eppure molti hanno scoperto, loro malgrado, che la vita di prima non è così desiderabile, soprattutto nell'equilibro tra lavoro e sfera privata. Lo stesso è emerso dalla ricerca compiuta da Medtronic, multinazionale delle tecnologie mediche con un fatturato da 30 miliardi di dollari e oltre duemila dipendenti nel nostro Paese. Secondo due ricerche cui hanno partecipato oltre mille dipendenti, lo smart working durante la pandemia ha migliorato la qualità del lavoro e le performance, e per oltre il 70% degli intervistati ha avuto un impatto positivo sulla vita privata. Per oltre l'80% lo stato d'animo al termine delle giornate è ...

