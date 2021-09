L’Atalanta mette le ali: Gosens e Zappacosta stendono il Sassuolo. Berardi non basta ai neroverdi (2-1) (Di martedì 21 settembre 2021) Con un gran primo tempo, L’Atalanta batte il Sassuolo 2-1 e prosegue la corsa verso le zone alte di classifica. I bergamaschi passano grazie ai due esterni, Gosens e Zappacosta, decisivi nel primo tempo, in una serata dove le punte sono rimaste a secco. Vantaggio degli orobici al 3? con Gosens. Ritmi infernali della Dea che mette in grave difficoltà la compagine di Dionisi e al 37? trova il raddoppio meritato con Zappacosta. In un momento di stallo, all’improvviso Berardi trova il gol del 2-1 che tiene vivi i neroverdi. Nella ripresa, il Sassuolo ci prova, dentro Scamacca, Traorè, ma L’Atalanta tiene e vince con merito. I nerazzurri salgono a 10 punti, il Sassuolo resta a 4. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Con un gran primo tempo,batte il2-1 e prosegue la corsa verso le zone alte di classifica. I bergamaschi passano grazie ai due esterni,, decisivi nel primo tempo, in una serata dove le punte sono rimaste a secco. Vantaggio degli orobici al 3? con. Ritmi infernali della Dea chein grave difficoltà la compagine di Dionisi e al 37? trova il raddoppio meritato con. In un momento di stallo, all’improvvisotrova il gol del 2-1 che tiene vivi i. Nella ripresa, ilci prova, dentro Scamacca, Traorè, matiene e vince con merito. I nerazzurri salgono a 10 punti, ilresta a 4. Foto: ...

