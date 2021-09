Juve, con lo Spezia tocca a Kean. Allegri mischia le carte a centrocampo (Di martedì 21 settembre 2021) 'Serve una vittoria per poter vedere le cose in un altro modo'. Max Allegri non gira intorno alla realtà dell'attuale classifica della sua Juventus, la spedizione con lo Spezia ha un solo obiettivo: ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 settembre 2021) 'Serve una vittoria per poter vedere le cose in un altro modo'. Maxnon gira intorno alla realtà dell'attuale classifica della suantus, la spedizione con loha un solo obiettivo: ...

acmilan : ??? Check out what the Coach and Kalulu had to say after #JuveMilan ??? Le dichiarazioni del Mister e di Pierre dopo… - juventusfc : Allegri ???? «Le vittorie aiutano; noi siamo una squadra con tanti giocatori bravi, alcuni con più esperienza, altri… - juventusfc : Allegri ???? «Il recupero di @arthurhromelo procede bene, dopo la sosta torna con noi» LIVE ?? - Christi29480319 : @ThegameFabio Vero. Inoltre alcuni giovani come Gabbia hanno necessità di giocare queste partite. Anche su Theo son… - GiovaniBN : RT @JuventusFCYouth: #Under19 al lavoro verso #InterJuve! ?? Il video dell'allenamento ? -