Il miraggio dei Servizi segreti europei. “Senza sovranità, non c’è intelligence” (Di martedì 21 settembre 2021) Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana di intelligence e direttore del master in intelligence dell’Università della Calabria, non ha dubbi: “Senza un Governo sovrano a Bruxelles, i Servizi segreti dell’Unione Europea non possono esistere”. 27 stati membri sovrani, 27 agenzie di spionaggio differenti. Questa è la realtà. “Ad oggi, ci troviamo in uno scenario globale colmo di rischi e incertezze. Le minacce non sono più, come in passato, solo militari. Nel 2021, i pericoli per le democrazie derivano da mafie, terrorismo, clima, intelligenza artificiale, pandemia e guerre economiche” spiega Caligiuri ad Huffington Post. “Di fronte a problemi globali, servono soluzioni altrettanto globali. Non solamente nazionali. Per questo il discorso di Ursula Von der Leyen è un buon segnale”. La scorsa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana die direttore del master indell’Università della Calabria, non ha dubbi: “un Governo sovrano a Bruxelles, idell’Unione Europea non possono esistere”. 27 stati membri sovrani, 27 agenzie di spionaggio differenti. Questa è la realtà. “Ad oggi, ci troviamo in uno scenario globale colmo di rischi e incertezze. Le minacce non sono più, come in passato, solo militari. Nel 2021, i pericoli per le democrazie derivano da mafie, terrorismo, clima, intelligenza artificiale, pandemia e guerre economiche” spiega Caligiuri ad Huffington Post. “Di fronte a problemi globali, servono soluzioni altrettanto globali. Non solamente nazionali. Per questo il discorso di Ursula Von der Leyen è un buon segnale”. La scorsa ...

