GF Vip 6 | Eletti si “sfasciava” di canne

(Di martedì 21 settembre 2021) Il giovane ex concorrente di Temptation Island che ora si trova all’interno della casa del Grande Fratello si confida con Nicola Pisu: “Non avevo più una vita. Sono stato anche in comunità”. Iniziano le confidenze anche tra gli uomini della casa del Gf Vip 6. A svelare alcuni dettagli inediti della propria vita è stato Tommasoche parlando con Nicola Pisu, ha rivelato la grave dipendenza che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Eletti: “andare a risolvere un problema a Temptation Island è proprio da scemi”, la regia stacca - infoitcultura : Gf Vip 6, Tommaso Eletti rivela di aver avuto una dipendenza - GossipItalia3 : Tommaso Eletti, confessione choc al Grande Fratello Vip: “Ho avuto problemi anche io con la droga” #gossipitalianews - DonnaGlamour : Grande Fratelli Vip 6: Tommaso Eletti confessa di aver avuto problemi di dipendenza - infoitcultura : Gf Vip: la confessione inaspettata di Tommaso Eletti durante la notte -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Eletti

Anche la terza putata del Grande Fratelloè andata in onda. Tante sono state le emozioni, con diverse sorprese riservate ai vipponi. Se al ...momento carino è stato dedicato anche a Tommaso. ...Tommasoè sicuramente il concorrente più chiacchierato di questa edizione del Grande Fratello. Il suo nome ha fatto molto rumore già prima del suo ingresso nella casa. Il fatto che non fosse un ...Il giovane ex concorrente di Temptation Island che ora si trova all’interno della casa del Grande Fratello si confida con Nicola Pisu: “Non ...Nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti ha fatto una confessione. Il ragazzo ha ammesso di essere stato in comunità: vediamo cosa ha raccontato il gieffino.