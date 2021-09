Germania - Gli ambientalisti denunciano BMW e Daimler: "Non fanno abbastanza per ridurre le emissioni" (Di martedì 21 settembre 2021) Lo sforzo profuso dalle Case auto per raggiungere la carbon neutrality (330 miliardi di dollari di stanziamenti fino al 2025 solo sull'elettrificazione, secondo AlixPartners) non sembra soddisfare le istanze di alcuni gruppi di ambientalisti. Nello specifico, un'organizzazione non governativa tedesca, la Deutsche Umwelthilfe (Duh), ha avviato una causa legale contro BMW e Daimler accusando le due società di non aver accettato alcune richieste: l'ong aveva infatti preteso obiettivi ancor più severi sul fronte delle emissioni di anidride carbonica e lo stop alla vendita di auto a combustione interna entro il 2030. Cos'è la Deutsche Umwelthilfe. L'organizzazione, tra le principali associazioni ambientaliste del Paese, non è nuova a iniziative contro il settore automobilistico: lo dimostrano la causa legale contro la Volkswagen per il ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 settembre 2021) Lo sforzo profuso dalle Case auto per raggiungere la carbon neutrality (330 miliardi di dollari di stanziamenti fino al 2025 solo sull'elettrificazione, secondo AlixPartners) non sembra soddisfare le istanze di alcuni gruppi di. Nello specifico, un'organizzazione non governativa tedesca, la Deutsche Umwelthilfe (Duh), ha avviato una causa legale contro BMW eaccusando le due società di non aver accettato alcune richieste: l'ong aveva infatti preteso obiettivi ancor più severi sul fronte delledi anidride carbonica e lo stop alla vendita di auto a combustione interna entro il 2030. Cos'è la Deutsche Umwelthilfe. L'organizzazione, tra le principali associazioni ambientaliste del Paese, non è nuova a iniziative contro il settore automobilistico: lo dimostrano la causa legale contro la Volkswagen per il ...

Advertising

LaStampa : “Metta la mascherina anti-Covid”, e lui gli spara in testa e lo uccide: follia al distributore di benzina in German… - stebellentani : Anche New York, come già tutto il Regno Unito e la Germania, toglie la quarantena per gli studenti in caso di un positivo in classe. Noi? - RaffaeleFitto : Il somalo che ha accoltellato 4 donne e 1 bambino a #Rimini era in #Italia da qualche mese, ma in Europa dal 2015,… - GiovanniTarchi : RT @GeMa7799: Germania: chiede al cliente di mettere la mascherina, lui gli spara Ucciso perché chiedeva ad un cliente di mettere la masche… - _Facezia_ : RT @Adnkronos: “Metta la mascherina”, lui gli spara in testa e lo uccide: follia in Germania. -