Fino all’Ultimo Battito: Marco Bocci è il nuovo «doc» di Rai 1 (Di martedì 21 settembre 2021) Fino all'Ultimo Battito - Marco Bocci Una storia “multigenere”, che da melò si trasforma in crime, per raccontare un dramma familiare in ambito medical. Tutto questo è Fino all’Ultimo Battito, la nuova fiction di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction con la Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi, al via giovedì 23 settembre alle 21.25 e presentata alla stampa questa mattina alla presenza di un cast molto variegato. Allo stesso tempo addentro e “estraneo” all’azienda pubblica. Il protagonista principale è Marco Bocci che, sì, ha già lavorato in Rai ma è un volto simbolo della fiction Mediaset, basti pensare a Squadra Antimafia. “Per scelta non facevo più serie, avendo i bambini piccoli, ma poi ho conosciuto Diego Mancini…” ed ha cambiato ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 settembre 2021)all'UltimoUna storia “multigenere”, che da melò si trasforma in crime, per raccontare un dramma familiare in ambito medical. Tutto questo è, la nuova fiction di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction con la Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi, al via giovedì 23 settembre alle 21.25 e presentata alla stampa questa mattina alla presenza di un cast molto variegato. Allo stesso tempo addentro e “estraneo” all’azienda pubblica. Il protagonista principale èche, sì, ha già lavorato in Rai ma è un volto simbolo della fiction Mediaset, basti pensare a Squadra Antimafia. “Per scelta non facevo più serie, avendo i bambini piccoli, ma poi ho conosciuto Diego Mancini…” ed ha cambiato ...

Advertising

CarloCalenda : Noi continueremo ad ammazzarci di lavoro fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno come stiamo facendo da 12 mesi,… - _Pedro17_ : Abbiamo provato fino all’ultimo secondo di portarla a casa ma non siamo riusciti… peccato!! ma non molliamo. Grazie… - vincio963 : RT @pistoligno_gol: Chi ha preso le distanze se le tenga...l'importante è che non scassi le palle tutti i giorni... Io starò con #Agnelli… - daBitonto : #cinema #Bitonto 'Fino all'ultimo battito'. Da domani, in onda su @RaiUno la #fiction con i bitontini… - _di_passaggio : RT @JohannesBuckler: Il New York Times mi ha dedicato un bellissimo necrologio, scrivendo alla fine “una modesta casalinga che non ha mai p… -