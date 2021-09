Fauci: 'Aprire le frontiere anche ai vaccinati con AstraZeneca? Dobbiamo valutare' (Di martedì 21 settembre 2021) ... lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci al programma Today di Radio 4 della Bbc, secondo quanto riporta il Guardian. L'ultima parola su questo tema spetta al Centers for Disease and Prevention (Cdc), ... Leggi su globalist (Di martedì 21 settembre 2021) ... lo ha detto l'immunologo Anthonyal programma Today di Radio 4 della Bbc, secondo quanto riporta il Guardian. L'ultima parola su questo tema spetta al Centers for Disease and Prevention (Cdc), ...

Ultime Notizie dalla rete : Fauci Aprire Fauci: 'Aprire le frontiere anche ai vaccinati con AstraZeneca? Dobbiamo valutare' ...Gli Stati Uniti non hanno ancora deciso se aprire le frontiere anche ai viaggiatori vaccinati con AstraZeneca provenienti dal Regno Unito e dall'Unione europea: lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci ...

