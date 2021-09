“E’ più forte di De Ligt!”, in patria ne sono sicuri (Di martedì 21 settembre 2021) In Eredivisie ci sono tanti giovani talenti molto promettenti, fra gli ultimi a stupire vi è senza dubbio il centrale dell’Ajax Jurien Timber. Il difensore olandese, classe 2001, si è fatto notare nelle ultime partite con i lancieri. Il giocatore, capace ad adattarsi in qualsiasi ruolo della difesa, avrebbe disputato 5 partite con la squadra maggiore segnando anche 1 goal. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Lo vuole la Juve: trattativa avviata L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 21 settembre 2021) In Eredivisie citanti giovani talenti molto promettenti, fra gli ultimi a stupire vi è senza dubbio il centrale dell’Ajax Jurien Timber. Il difensore olandese, classe 2001, si è fatto notare nelle ultime partite con i lancieri. Il giocatore, capace ad adattarsi in qualsiasi ruolo della difesa, avrebbe disputato 5 partite con la squadra maggiore segnando anche 1 goal. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Lo vuole la Juve: trattativa avviata L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Gazzetta_it : Tifosi interisti e milanisti, scatenatevi: chi è più forte tra Skriniar e Tomori? ???????? ?? per Skriniar ?? per To… - MarroneEmma : Buon compleanno alla donna più forte più incredibile,disarmante,iconica e dolce che io abbia mai conosciuto. Ti amo… - Eurosport_IT : Tutto questo è bellissimo, siamo davanti a un vero fenomeno ???? GRAZIE PIPPO, SEI IL PIÙ FORTE DI TUTTI ??????… - eImudo : @Ibra_Chia @GiovaFormi Ecco, precisamente. Il difensore più forte della storia umana. E se son molto schizzinoso in… - elcondeguido : @Phastidio Difatti nel 199 AZ era in forte attivo con una Alleanza con KLM che l' avrebbe fatta diventare la più gr… -

Ultime Notizie dalla rete : più forte Covid, il bollettino di oggi 21 settembre: 3.377 nuovi casi e 67 morti L'effetto estate se ne va i i numeri della Sardegna migliorano sempre più decisamente. Nell'Isola ... Al momento non vediamo questa forte evidenza di un aumento dei contagi tra operatori sanitari". Il ...

Alluvioni e ondate di caldo: a rischio sei città italiane ... con notti molto calde e oltre 2°C in più rispetto agli anni dal 1971 - 2000. Le aree a pericolo moderato rappresentano il 44% del territorio e registrano una forte relazione tra ondate di caldo e ...

Meteo: SETTIMANA INSTABILE al via: tra sole e nuovi temporali, ultimi aggiornamenti 3bmeteo L'effetto estate se ne va i i numeri della Sardegna migliorano sempredecisamente. Nell'Isola ... Al momento non vediamo questaevidenza di un aumento dei contagi tra operatori sanitari". Il ...... con notti molto calde e oltre 2°C inrispetto agli anni dal 1971 - 2000. Le aree a pericolo moderato rappresentano il 44% del territorio e registrano unarelazione tra ondate di caldo e ...