Dazn | continuano i disservizi in streaming e il caso finisce in Parlamento

(Di mercoledì 22 settembre 2021), il segnale che va e viene, il ritardo onnipresente, quella rotellina divenuta un incubo ricorrente per i calciofili italiani. Presenza fissa da settimane nelle discussione da bar e uffici, stavoltain. Perché il calcio agli italiani non va toccato e anche giustamente, dato che il servizio è a pagamento. Come riportato da «Il Sole 24 Ore», c’è una risoluzione preparata dalla Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera sul. Il testo sarà votato entro questa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L'allenatore nerazzurro analizza la vittoria in rimonta contro la Fiorentina: Sapevamo che loro non avrebbero tenuto i ritmi del primo tempo.
Disservizi, il segnale che va e viene, il ritardo onnipresente, quella rotellina divenuta un incubo ricorrente per i calciofili italiani. Presenza fissa da settimane nelle discussione da bar e uffici, ...