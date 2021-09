ATP Nur-Sultan 2021 | risultati 21 settembre | bene Lorenzo Musetti | fuori Paire ed Ymer

Advertising

sportface2016 : #AtpNurSultan 2021: programma e orari di mercoledì 22 settembre. #Musetti protagonista - sportface2016 : #AtpNurSultan 2021: gli highlights della sfida tra #Musetti e #Polmans - infoitsport : Atp Nur Sultan 2021: programma, orari e ordine di gioco martedì 21 settembre con Musetti - infoitsport : MUSETTI-POLMANS in TV oggi: orario, canale e diretta streaming ATP Nur Sultan 2021 - infoitsport : ATP 250 Nur Sultan: Lorenzo Musetti soffre ma approda al secondo turno -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Nur

Lorenzo Musetti è tornato! Il giovane tennista azzurro, di cui si erano perse tracce per un po' di tempo, ha ritrovato la vittoria oggi nel torneodiSultan, dove ha sconfitto in tre set Polmans, staccando il pass per il secondo turno. Musetti, nel post partita di oggi, ha confessato alla 'rosea' di venire da un momento davvero difficile,...Il programma , gli orari e l'ordine di gioco dell'250 diSultan 2021 , in riferimento alla giornata di mercoledì 22 settembre. Lorenzo Musetti protagonista di giornata, il quale dovrà vedersela con Laslo Djere, testa di serie numero 7 e, se ...Il torneo Astana Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento indoor di Nur-Sultan, capitale del Kazakistan, ha visto completarsi nella serata italiana la seconda giornata del t ...Lorenzo si sta riprendendo dopo la crisi estiva: "Con uno psicologo lavoro sulle emozioni, a New York ho ritrovato la voglia di giocare" ...