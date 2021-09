Allegri e la difesa a tre: la risposta è tutta da ridere... (Di martedì 21 settembre 2021) Il c.t. Allegri parla in conferenza stampa della difesa della Juventus: 'La difesa a tre non esiste, prendi gol ovunque' Leggi su video.gazzetta (Di martedì 21 settembre 2021) Il c.t.parla in conferenza stampa delladella Juventus: 'Laa tre non esiste, prendi gol ovunque'

Advertising

juventusfc : Allegri ???? «Domani partiranno titolari @federicochiesa e @mdeligt_04. La difesa? Abbiamo sempre difeso a 4» LIVE ??… - BiancoNero1905 : RT @juventusfc: Allegri ???? «Domani partiranno titolari @federicochiesa e @mdeligt_04. La difesa? Abbiamo sempre difeso a 4» LIVE ?? https://… - VadoDritto : 'La difesa a 3 non esiste, o è a 4 o a 5' Cit. Acciughina Allegri. - GuruJuve : Qual è il colmo per Allegri? Fare 3 cambi offensivi. Mai più! Con lo Spezia golletto e poi subito chiusi in difesa! #SpeziaJuve - menendezES9 : RT @juventusfc: Allegri ???? «Domani partiranno titolari @federicochiesa e @mdeligt_04. La difesa? Abbiamo sempre difeso a 4» LIVE ?? https://… -