Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2021 ore 10 | 30

(Di lunedì 20 settembre 2021)DEL 20 SETTEMBREORE 10:20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA. PERMANGONO A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA IN DIREZOINE DEL RACCORDO ANULARE. LE VETTURE COINVOLTE SONO STATE SPOSTATE IN EMERGENZA E ATTUALMENTE CI SONO 2KM DI CODE CON TENDENZA IN DIMINUZIONE. TORNA REGOLARE LA CIRCONE SULLA A24TERAMO A SEGUITO DI INCIDENTE. RIAPERTO SIA IL CASELLO DI PONTE DI NONA IN ENTRATA, SIA IL TRATTO DI STRADA TRA SETTECAMINI E PONTE DI NONA PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI COINVOLTI. ATTUALMENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COSì COME SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA ...