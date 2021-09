Vaccino anti-Covid per bambini under 12, Pfizer-BioNTech: “È sicuro” (Di lunedì 20 settembre 2021) Vaccino anti-Covid per bambini, Pfizer-BioNTech hanno lavorato insieme: resi noti i risultati. Attesi per fine anno quelli dai 6 mesi d’età Vaccini bambini (Getty Images)Il Vaccino sviluppato congiuntamente dalla aziende Pfizer-BioNTech “è sicuro, ben tollerato”, fanno sapere in una nota. Sono giudicati così i risultati di uno studio clinico condotto su bambini di età inferiore ai 12 anni, precisamente dai 5 agli 11 anni. Nella nota hanno ulteriormente spiegato cos’è emerso dai dati finali, in particolare che basta un terzo della dose usata per gli adulti, quindi 10 microgrammi anziché 30. Il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, ha detto che “da luglio, i ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 settembre 2021)perhanno lavorato insieme: resi noti i risultati. Attesi per fine anno quelli dai 6 mesi d’età Vaccini(Getty Images)Ilsviluppato congiuntamente dalla aziende“è, ben tollerato”, fanno sapere in una nota. Sono giudicati così i risultati di uno studio clinico condotto sudi età inferiore ai 12 anni, precisamente dai 5 agli 11 anni. Nella nota hanno ulteriormente spiegato cos’è emerso dai dati finali, in particolare che basta un terzo della dose usata per gli adulti, quindi 10 microgrammi anziché 30. Il Ceo di, Albert Bourla, ha detto che “da luglio, i ...

