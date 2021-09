Sassoli ricoverato per polmonite. In ospedale da cinque giorni: «Ora è in buone condizioni» (Di lunedì 20 settembre 2021) È ricoverato dal 15 settembre il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che si trova da allora all’Hopital Civil di Strasburgo. A Sassoli è stata diagnosticata una polmonite: «ed è stato immediatamente curato», ha confermato il suo portavoce, secondo il quale ora è: «in buone condizioni». Proprio lo scorso 15 settembre, lo staff di Sassoli aveva comunicato la sua indisponibilità per motivi di salute. Quel giorno avrebbe dovuto presiedere l’aula dell’Europarlamento per l’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell’Unione. Sassoli era stato vaccinato contro la Covid-19. Dal tampone effettuato in ospedale sarebbe risultato negativo. Leggi anche: Scontro Ue-Ungheria, ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 settembre 2021) Èdal 15 settembre il presidente del Parlamento europeo, David, che si trova da allora all’Hopital Civil di Strasburgo. Aè stata diagnosticata una: «ed è stato immediatamente curato», ha confermato il suo portavoce, secondo il quale ora è: «in». Proprio lo scorso 15 settembre, lo staff diaveva comunicato la sua indisponibilità per motivi di salute. Quel giorno avrebbe dovuto presiedere l’aula dell’Europarlamento per l’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell’Unione.era stato vaccinato contro la Covid-19. Dal tampone effettuato insarebbe risultato negativo. Leggi anche: Scontro Ue-Ungheria, ...

