‘Noi Campani’ a Perifano | “Si informi meglio e interroghi i consiglieri al suo fianco”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota diin merito alla conferenza stampa tenuta questa mattina del candidato sindaco Luigi Diego: “Non vogliamo distoglieredalla strenua difesa dell’operato di Fausto Pepe e della sua gestione del Comune di Benevento che in 10 anni ha lasciato in eredità decine di milioni di euro di debiti alla città: cifra ormai sempre più nitidamente prossima alla sua definizione. Continui pure per la sua strada come fatto nella conferenza stampa di oggi, provando solo ad informarsisugli argomenti trattati, interrogando magari proprio iche al suo, alcuni dei quali eletti in altri schieramenti hanno prima sostenuto la maggioranza di Mastella e poi completato la ...