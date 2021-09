Maneskin, Damiano David è nudo nella foto su Instagram da capogiro (Di lunedì 20 settembre 2021) Damiano David dei Maneskin nudo su Instagram in una foto a tema sportivo che ha fatto il pieno di like: prendete la palla al balzo. La foto di Damiano David dei Maneskin, nudo su Instagram, rischia di mandanre in tilt il social network: il frontman del gruppo romano, attualmente all'apice del successo, si è fotografato coprendosi le parti intime con un pallone da football. Tre foto in sequenza che continuano a macinare like. Alla band italiana dell'anno piace provocare, pochi giorni fa la bassista Victoria De Angelis si è presentata con seni nudi ben visibili sul palco del Nova Rock Festival. Oggi è Damiano a scaldare gli animi dei suoi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 settembre 2021)deisuin unaa tema sportivo che ha fatto il pieno di like: prendete la palla al balzo. Ladideisu, rischia di mandanre in tilt il social network: il frontman del gruppo romano, attualmente all'apice del successo, si ègrafato coprendosi le parti intime con un pallone da football. Trein sequenza che continuano a macinare like. Alla band italiana dell'anno piace provocare, pochi giorni fa la bassista Victoria De Angelis si è presentata con seni nudi ben visibili sul palco del Nova Rock Festival. Oggi èa scaldare gli animi dei suoi ...

