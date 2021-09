Iran, 72 morti in carcere in 11 anni e nessuno è stato mai chiamato a risponderne (Di lunedì 20 settembre 2021) Al termine di una ricerca durata anni, il 15 settembre Amnesty International ha denunciato che dal gennaio 2010 al settembre 2021 almeno 72 detenuti sono morti nelle carceri Iraniane e, nonostante ampie prove dell’uso della tortura, dei gas lacrimogeni o delle armi da fuoco da parte degli agenti penitenziari, nessuno è stato mai chiamato a risponderne alla giustizia. L’ultimo caso è quello di Yaser Mangouri, morto nella prigione di Urmia, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale, neanche due settimane fa, l’8 settembre. Era stato arrestato il 17 luglio. La versione ufficiale delle autorità sull’accaduto è che è perito durante uno scontro a fuoco al momento dell’arresto. La famiglia ha replicato che Mangouri era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Al termine di una ricerca durata, il 15 settembre Amnesty International ha denunciato che dal gennaio 2010 al settembre 2021 almeno 72 detenuti sononelle carceriiane e, nonostante ampie prove dell’uso della tortura, dei gas lacrimogeni o delle armi da fuoco da parte degli agenti penitenziari,maialla giustizia. L’ultimo caso è quello di Yaser Mangouri, morto nella prigione di Urmia, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale, neanche due settimane fa, l’8 settembre. Eraarreil 17 luglio. La versione ufficiale delle autorità sull’accaduto è che è perito durante uno scontro a fuoco al momento dell’arresto. La famiglia ha replicato che Mangouri era ...

