Il boom dopo la crisi causata dalla pandemia? Non è tutto oro quello che luccica

(Di lunedì 20 settembre 2021) di Amedeo Lepore La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (Unctad) prevede per l’economia globale l’incremento più rapido da cinquant’anni a questa parte. Il rapporto, pubblicato in questi giorni, stima una crescita del 5,3% per quest’anno e del 3,6% nel 2022, con un calo dovuto alle incognite ancora presenti nell’evoluzione dellae nelle scelte di politica economica. Il timore è di un eventuale ritorno alla deregolamentazione e all’austerità, che frenerebbe il rimbalzo di questa fase di ripresa. Inoltre, viene evidenziato, di fronte a una risposta di carattere espansivo dei Paesi avanzati, il blocco dei Paesi in via di sviluppo in uno stato di perdurante stress economico. La scarsa disponibilità di vaccini, il pesante fardello del debito e la conseguente carenza di autonomia monetaria comprimono le possibilità di crescita di queste aree e ...