Gotti in conferenza: "Il Napoli è in uno stato di forma eccezionale. Primi due gol un po' balordi"

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha analizzato la sconfitta contro il Napoli in conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato: "I fatti e le sensazioni in campo dicono questo, dicono che i due gol del primo tempo sono stati un po' balordi per come siamo stati abituati in questo avvio di campionato. Questi episodi indirizzano fortemente la gara e nella ripresa non siamo stati capaci di creare l'occasione per cambiare la direzione dell'incontro". "Il Napoli in questo momento è in uno stato di forma importante. Sono 34 partite che diranno che percorso è stato quello dell'Udinese, lo avrei detto anche se avessimo vinto e fossimo stati Primi in classifica. Anche gare come questa insegnano qualcosa, cerchiamo di mettere dentro ..."

