Covid | 2 407 contagi e 44 morti L’allarme | più casi di ansia e depressione | violenza e suicidi

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 2.407 ida coronavirus in Italia oggi, secondo dati e numeronel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Registrati altri 44. I nuovisono stati individuati su 122.441 tamponi, il tasso di positività è al 2%. Salgono a 3.982 i ricoverati con sintomi in Italia, + 53 rispetto a ieri. Invece sono in calo (-7) i ricoverati in terapia intensiva che in totale scendono a 523 con 21 ingressi del giorno. Sono 3.383 in più i dimessi e guariti, che portano il totale a 4.395.648, mentre gli attuali positivi sono complessivamente 112.514 (-1.022)., la Sicilia la regione con piùLa regione che oggi conta il maggior numero di nuoviè la Sicilia con 514, seguita da Emilia Romagna con 333, Lazio con 243, Toscana con ...