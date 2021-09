Clima: Draghi, ‘Ue ruolo guida ma responsabile solo 8% emissioni globale’ (2) (Di lunedì 20 settembre 2021) (Adnkronos) – “Noi tutti – ha proseguito il premier – dobbiamo non soltanto fissare degli obiettivi a lungo termine, ma anche allineare le azioni concrete a breve termine. Ad esempio, avremo bisogno di rafforzare gli sforzi comuni nell’accelerare la graduale eliminazione del carbone sia a livello nazionale che internazionale. E dobbiamo davvero prendere il nostro destino nelle nostre mani su questo aspetto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 settembre 2021) (Adnkronos) – “Noi tutti – ha proseguito il premier – dobbiamo non soltanto fissare degli obiettivi a lungo termine, ma anche allineare le azioni concrete a breve termine. Ad esempio, avremo bisogno di rafforzare gli sforzi comuni nell’accelerare la graduale eliminazione del carbone sia a livello nazionale che internazionale. E dobbiamo davvero prendere il nostro destino nelle nostre mani su questo aspetto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

giuliainnocenzi : Draghi ha detto che sul clima “serve una transizione radicale per evitare la catastrofe”. Potrebbe prendere spunto… - Agenzia_Ansa : L'allarme di Draghi sul clima: 'Non abbiamo rispettato gli impegni dell'accordo di Parigi. Dobbiamo essere onesti,… - repubblica : Draghi sul clima: 'Non stiamo rispettando le promesse, rischiamo conseguenze catastrofiche da riscaldamento' - ABIMAGE : Onu, il Presidente Draghi interviene alla tavola rotonda sul clima Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, &egra… - messveneto : Clima, Draghi: “Un’emergenza come la pandemia: bisogna agire subito. Ma le sole risorse pubbliche non bastano”: Il… -