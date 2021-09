BLANCO, ”Blu celeste” certificato disco d’oro a una settimana dal suo debutto (Di lunedì 20 settembre 2021) Primo album ufficiale di BLANCO, Blu celeste, pubblicato venerdì 10 settembre ottiene la certificazione di disco d’oro in una sola settimana dall’uscita. BLANCO, Blu celeste: il nuovo singolo ottiene la certificazione disco d’oro Primo album ufficiale di BLANCO, Blu celeste, pubblicato venerdì 10 settembre per Island Records \ Universal Music Italia; ottiene la certificazione di disco d’oro in una sola settimana dall’uscita e detiene ad oggi il primato come miglior esordio dell’anno per le vendite, con oltre 140 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 100 milioni di views su YouTube. La certificazione arriva dopo l‘incredibile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Primo album ufficiale di, Blu, pubblicato venerdì 10 settembre ottiene la certificazione diin una soladall’uscita., Blu: il nuovo singolo ottiene la certificazionePrimo album ufficiale di, Blu, pubblicato venerdì 10 settembre per Island Records \ Universal Music Italia; ottiene la certificazione diin una soladall’uscita e detiene ad oggi il primato come miglior esordio dell’anno per le vendite, con oltre 140 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 100 milioni di views su YouTube. La certificazione arriva dopo l‘incredibile ...

