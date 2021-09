Rebic risponde a Morata | Juve-Milan 1-1

(Di domenica 19 settembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – Prima, poi. Finisce 1-1 la super sfida della quarta giornata del campionato di Serie A trantus e. I bianconeri non riescono a conquistare la seconda vittoria di fila dopo quella arrivata in settimana in Champions League e restano a 8 lunghezze dai rossoneri che agganciano l’Inter in vetta alla classifica.ntus meglio nel primo tempo eche esce con pazienza e volontà alla distanza. Padroni d casa in vantaggio al 4? con Alvaro: Alex Sandro intercetta un colpo di testa di Theo Hernandez, serve Dybala che ...

Al 76' la fiammata del pari rossonero: corner di Tonali e stacco vincente del croato, che anticipa netto Locatelli. Le due squadre provano a vincere: Kean spedisce a lato da buona posizione (85'...ROMA - Era già un avvio di campionato da incubo per la Juve , dopo stasera bisogna andare a cercare davvero negli annali un inizio peggiore per la Vecchia Signora: due punti in quattro giornate è un ...Nella gara di cartello della quarta giornata, Juventus e Milan pareggiano 1-1. Morata la sblocca nel primo tempo, gli risponde Rebic al 76' La Juventus non riesce ancora a gioire per i tre punti in ...I bianconeri subito in vantaggio ma nella ripresa pareggia il croato: i rossoneri raggiungono l'Inter a +8. Due punti in 4 partite per gli uomini di Allegri ...