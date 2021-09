Omicidio Willy, l’incubo in carcere dei fratelli Bianchi tra chiodi nel dentifricio e sputi nel cibo (Di domenica 19 settembre 2021) La vita in carcere per Marco e Gabriele Bianchi sembra essere più dura di quello che i due fratelli potevano aspettarsi. Sono proprio gli imputati per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte a raccontare cosa accade nel carcere di Rebibbia, in particolare trattamenti tutt’altro che cortesi di cui sarebbe vittima anche l’altro accusato, Mario Pincarelli. LEGGI ANCHE => “Un minuto e venticinque secondi”: fuori nuovi dettagli del massacro a Willy Monteiro Le intercettazioni effettuate dai carabinieri e successivamente rese pubbliche dal quotidiano “La ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 settembre 2021) La vita inper Marco e Gabrielesembra essere più dura di quello che i duepotevano aspettarsi. Sono proprio gli imputati per l’diMonteiro Duarte a raccontare cosa accade neldi Rebibbia, in particolare trattamenti tutt’altro che cortesi di cui sarebbe vittima anche l’altro accusato, Mario Pincarelli. LEGGI ANCHE => “Un minuto e venticinque secondi”: fuori nuovi dettagli del massacro aMonteiro Le intercettazioni effettuate dai carabinieri e successivamente rese pubbliche dal quotidiano “La ...

