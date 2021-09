Juventus Milan, Moggi dice la sua: «Sfida tra una comprimaria e una big» (Di domenica 19 settembre 2021) Sulle colonne di Libero, Luciano Moggi dice la sua sul big match in programma questa sera tra Juventus e Milan Dalle colonne di Libero, Luciano Moggi dice la sua sul big match in programma questa sera allo Stadium tra Juventus e Milan. Ecco cosa ha detto: «A prima vista sembrerebbe addirittura un incontro tra una comprimaria (la Juve) e una big (il Milan), anche se le due si equivalgono. La squadra bianconera si trova attardata per gli errori ripetuti di Szczesny con Udinese e Napoli e deve ancora assimilare bene il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Sulle colonne di Libero, Lucianola sua sul big match in programma questa sera traDalle colonne di Libero, Lucianola sua sul big match in programma questa sera allo Stadium tra. Ecco cosa ha detto: «A prima vista sembrerebbe addirittura un incontro tra una(la Juve) e una big (il), anche se le due si equivalgono. La squadra bianconera si trova attardata per gli errori ripetuti di Szczesny con Udinese e Napoli e deve ancora assimilare bene il ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - juventusfc : ?? Bella e importante ?? #JuveMilan, secondo Mister Allegri. ?? Leggi il report della sua conferenza stampa.… - juventusfc : #JuveMilan, una grande sfida raccontata in 5??momenti ?? - MondoBN : MOGGI: “Vedo così Juve-Milan” - news_mondo_h24 : Serie A, i risultati del 19 settembre: big match tra Juventus e Milan! Tornano in campo Roma e Lazio… -