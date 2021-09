Il caso di Eitan | la zia paterna è arrivata in Israele

(Di domenica 19 settembre 2021) Lo ha detto Or Nirko, zio paterno del piccolo, in un messaggio inviato ai giornalisti che sono davanti alla sua abitazione a Travacò Siccomario, in provincia di Pavia

C'è una terza persona indagata neldel presunto rapimento del piccolo, l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone , portato in Israele l'11 settembre. Lo scrivono oggi Il Corriere della Sera e La ...Per il Corriere, il terzo indagato non è altro che l'uomo che, il giorno prima, aveva affittato a Malpensa una Golf blu per la fuga del piccolodal nostro Paese. Foto in copertina: ANSAOltre al nonno e alla nonna, ora anche un 56enne israeliano che era alla guida dell'auto su cui viaggiavano Shmuel Peleg e il bambino per raggiungere la Svizzera ...Salgono a tre gli indagati nell’ambito dell’inchiesta che ipotizza il sequestro di persona aggravato per il rapimento del piccolo Eitan. Dopo il nonno e la nonna, c’è ora un terzo nome. È quello del 5 ...