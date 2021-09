Il Cagliari tiene testa alla Lazio: 2-2 all’Olimpico (Di domenica 19 settembre 2021) Il Cagliari tiene testa alla Lazio allo stadio Olimpico. La quarta giornata di campionato di Serie A, non è certo andata come i biancocelesti avrebbero voluto. I sardi di Mazzarri sono infatti riusciti a farsi valere nel terreno di gioco avversario, segnando ben due reti. Le squadre guadagnano un punto a testa. Com’è andata la partita? La Lazio contro il Cagliari cerca la vittoria Il Cagliari tiene testa alla Lazio: com’è andata la partita? Carattere, grinta e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 settembre 2021) Ilallo stadio Olimpico. La quarta giornata di campionato di Serie A, non è certo andata come i biancocelesti avrebbero voluto. I sardi di Mazzarri sono infatti riusciti a farsi valere nel terreno di gioco avversario, segnando ben due reti. Le squadre guadagnano un punto a. Com’è andata la partita? Lacontro ilcerca la vittoria Il: com’è andata la partita? Carattere, grinta e ...

MondoLazio : La Lazio rischia di gettarsi via: Cataldi la tiene in corsa: con il Cagliari finisce 2-2: - mariottismo : @Pippp82148025 Ero convinto lo volesse conservare per il campionato, nonostante la prossima sfida non sia proprio p… - odiolacciuga : RT @redblood0405: Paradossalmente il @CagliariCalcio ha esonerato Semplici perchè ha fatto un punto in tre partite. La @juventusfc ha gli s… - redblood0405 : Paradossalmente il @CagliariCalcio ha esonerato Semplici perchè ha fatto un punto in tre partite. La @juventusfc ha… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Cagliari, per #Semplici la panchina è già a rischio #Giulini riflette e tiene pronta la carta di riserva ???? #LBDV… -