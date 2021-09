Giulia Ottonello, da vincitrice di Amici2 al completo oblio: che fine ha fatto (Di domenica 19 settembre 2021) Giulia Ottonello fu la vincitrice della seconda edizione del talent di Maria De Filippi Amici. Grazie alla sua splendida voce, ottenne un vittoria meritatissima che lasciava presagire l’inizio di una grande carriera. Ma poi col passare del tempo il suo nome si è sentito sempre meno almeno in televisione. Che fine ha fatto? Giulia Ottonello-AltranotiziaGiulia Ottonello nasce a Genova, anno 1984. Sua madre è una cantante lirica, la musica è il suo pane quotidiano, il talento e la predisposizione artistica sono una naturale eredità. All’età ... Leggi su altranotizia (Di domenica 19 settembre 2021)fu ladella seconda edizione del talent di Maria De Filippi Amici. Grazie alla sua splendida voce, ottenne un vittoria meritatissima che lasciava presagire l’inizio di una grande carriera. Ma poi col passare del tempo il suo nome si è sentito sempre meno almeno in televisione. Cheha-Altranotizianasce a Genova, anno 1984. Sua madre è una cantante lirica, la musica è il suo pane quotidiano, il talento e la predisposizione artistica sono una naturale eredità. All’età ...

taniacips : @FredMosby_ @CommentoSolo L'ho visto ma non me lo ricordo. Io sono ferma a Giulia Ottonello. Perché non è strasuper… - AndreaDevis : @Very86 @sissssina Per me un’altra davvero sottovalutata è stata Giulia Ottonello. Peccato che oggigiorno non vadan… - heroesandcons : Ma che ne sapete voi di Leonardo Fumarola e di Giulia Ottonello e di Marianna Scarci che poi dopo anni venne arrest… - Wanderfuss : TB. 'Giulia Ottonello vince Amici 2003!' #MetGala #MetGala2021 #Lorde -

