Errori e atteggiamento | Juve | alla radice dei 7 punti persi da vantaggio

(Di domenica 19 settembre 2021)di quei 7daLa Signora senza vittorie dopo quattro partite per la prima volta dopo 60 anni: condannata per la terza volta dagli episodi e dal fatto che la squadra si abbassa troppo Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Abbiamo subito un gol in cui abbiamo commesso, un gol che ha permesso alla Juve di difendere ... Dipende sicuramente dall'nostro, degli addetti ai lavori, ma anche degli arbitri. ...Non posso criticare l', sia l'che lo sforzo sono stati intoccabili. Però non abbiamo giocato bene, abbiamo perso tanti duelli, abbiamo perso seconde palle, abbiamo ...La Signora senza vittorie dopo quattro partite per la prima volta dopo 60 anni: condannata per la terza volta dagli episodi e dal fatto che la squadra si abbassa troppo ...PRO. L’ottimo esordio di Theate – Il debuttante Theate ha acceso l’unica piccola luce in una serata altresì buia. I vecchi fantasmi – La compattezza ammirata contro l’Atalanta e il Verona è evaporata ...