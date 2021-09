Elodie | il tributo a Raffaella Carrà e il segreto svelato da Cattelan

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 settembre 2021) Durante la prima puntata di “Da Grande”,manda in visibilio i fan con un, mentresvela unsulla cantante È Live su Rai1 “Da Grande”, il nuovo show condotto da Alessandroche, a sole 3 ore dal suo esordio, fa già boom di ascolti. Merito della bravura e dell’estro del conduttore, sì, ma anche dei tanti ospiti presenti in studio: da Marco Mengoni a Luca Argentero, da Antonella Clerici a Paolo Bonolis, passando per la super star nazionale. È proprio la fidanzata del rapper Marracash a mandare in ...