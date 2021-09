Draghi al Quirinale (con finale a sorpresa). La lettura di Cazzola (Di domenica 19 settembre 2021) Si parla delle prossime scadenze politiche (tra le quali primeggia l’elezione del Capo dello Stato) come se si trattasse di una partita di Risiko da giocare tra amici. Si ipotizzano soluzioni rocambolesche come se i ‘’decisori’’ delle grandi scelte politiche disponessero dei voti necessari per ritessere, ad libitum, un nuovo assetto al vertice delle istituzioni repubblicane, quando, in realtà, non sono in grado di districarsi all’interno di un Parlamento in mano alle fazioni. Peraltro, questi progetti vengono esposti e commentati sui quotidiani e nei talk show (quando gli autori e i conduttori decidono di affrontare argomenti diversi dalla pandemia e relativi corollari). La prima mossa ... Leggi su formiche (Di domenica 19 settembre 2021) Si parla delle prossime scadenze politiche (tra le quali primeggia l’elezione del Capo dello Stato) come se si trattasse di una partita di Risiko da giocare tra amici. Si ipotizzano soluzioni rocambolesche come se i ‘’decisori’’ delle grandi scelte politiche disponessero dei voti necessari per ritessere, ad libitum, un nuovo assetto al vertice delle istituzioni repubblicane, quando, in realtà, non sono in grado di districarsi all’interno di un Parlamento in mano alle fazioni. Peraltro, questi progetti vengono esposti e commentati sui quotidiani e nei talk show (quando gli autori e i conduttori decidono di affrontare argomenti diversi dalla pandemia e relativi corollari). La prima mossa ...

MarcoBaioni2 : @giullimer Draghi andrà al Quirinale al posto di Mattarella? - labenny_33 : @Lucrezi97533276 Ma stiamo scherzando? Berlusconi al Quirinale? Comunque,dato che dubito della serietà di questo Pa… - monetamarilena : RT @NANIADanilo: @Quirinale @ItalianAirForce Mentre la gente viene sospesa dal lavoro certo guardiamoci lo spettacolo invece di difendere l… - papullo61 : @gspazianitesta con il rispetto per Draghi, che e' piu' personaggio da quirinale per la sua storia e per quanto e'… - MazzottaSimone : @Quirinale @ItalianAirForce #Mattarella pensi piuttosto a tirare le orecchie a #Draghi e ai suoi scagnozzi che stan… -