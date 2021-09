Danilo: “Dobbiamo essere più squadra in certi momenti. Bisogna migliorare” (Di domenica 19 settembre 2021) Danilo, terzino della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Milan: “Sono d’accordo con il mister, Dobbiamo essere più squadra in certi momenti. Per la partita di oggi sono contento perché abbiamo giocato bene la prima parte con un bel possesso e pressing, ma possiamo migliorare”. Pensate ancora allo Scudetto?“Guardiamo al nostro lavoro, io penso alla mia squadra e non agli altri. Se riusciamo a giocare al nostro livello riusciremo a risollevarci”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 19 settembre 2021), terzino della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Milan: “Sono d’accordo con il mister,piùin. Per la partita di oggi sono contento perché abbiamo giocato bene la prima parte con un bel possesso e pressing, ma possiamo”. Pensate ancora allo Scudetto?“Guardiamo al nostro lavoro, io penso alla miae non agli altri. Se riusciamo a giocare al nostro livello riusciremo a risollevarci”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #Juventus #JuventusMilan ?? - TUTTOJUVE_COM : DANILO a Dazn: 'Dobbiamo essere più cattivi e più tosti. Non me ne frega delle altre, se giochiamo al nostro livell… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Danilo: “Dobbiamo essere più squadra, non possiamo prendere gol così” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Danilo: “Dobbiamo essere più squadra, non possiamo prendere gol così” - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Danilo: “Dobbiamo essere più squadra, non possiamo prendere gol così” -