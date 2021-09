Commisso e i bilanci: 'La mia Fiorentina è in regola, Juventus e Inter no' (Di domenica 19 settembre 2021) "Le regole nel calcio italiano devono essere più trasparenti, la Fiorentina è una società senza debiti, paga gli stipendi regolarmente, non è possibile che ogni 6 mesi porti soldi in Italia per ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 settembre 2021) "Le regole nel calcio italiano devono essere più trasparenti, laè una società senza debiti, paga gli stipendirmente, non è possibile che ogni 6 mesi porti soldi in Italia per ...

