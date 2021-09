Cala il numero dei ricoverati per Covid | 3 a Salerno e 14 a Scafati

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 19 settembre 2021) di Monica De Santis Si conferma la diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale, prossima alla soglia di 50 casisettimanali per 100.000 abitanti. E’ quanto emerge dal Monitoraggio settimanale-19 del Ministero della Salute. La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui soli casi ospedalizzati è in diminuzione e sotto la soglia epidemica. Si osserva una lieve diminuzione del tasso di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva associati alla malattia-19. Quasi tutte le Regioni/PPAAA sono classificate a rischio epidemico basso, mentre nessuna Regione/PPAA presenta un rischio epidemico ...