Sinner trionfa a Washington | gli scambi più belli della vittoria su McDonald

Advertising

fanpage : ?? Jannik Sinner ha vinto il torneo più importante della sua carriera! ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Jannik Sinner trionfa al Washington Open! ?????? L’altoatesino si riscatta alla grande dopo alcuni mesi difficili, diventan… - BinaryOptionEU : RT 'Jannik #Sinner trionfa a #Washington e migliora ancora il suo best ranking. - tusciaweb : Jannik Sinner trionfa al Citi Open di Washington e diventa il numero quindinci del mondo Washington - Jannik Sinne… - cafifal : RT @fanpage: ?? Jannik Sinner ha vinto il torneo più importante della sua carriera! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner trionfa

Gli highligths della vittoria in 3 set di Janniksu Mackenzie McDonald nella finale dell'Atp 500 di Washington.DI 09:43 Mareamico: "La Scala dei Turchi invasa da turisti abusivi ma zero controlli" 09:31a Washington, battuto McDonald in finale 09:13 Etna, nuova eruzione: boati sentiti a ...Al Citi Open il 19enne altoatesino batte in tre set lo statunitense McDonald e sale al 15esimo posto nel ranking Atp ...In finale il 19enne di Sesto Pusteria, n.24 del ranking e quinta testa di serie, ha battuto per 7-5 4-6 7-5, dopo una battaglia di quasi tre ore, lo statunitense Mackenzie McDonal ...