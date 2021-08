Simona Ventura fa una gaffe e Mara Venier risponde con una battuta

(Di lunedì 9 agosto 2021) Ieri Luca Argentero ha festeggiato le 40 medaglie vinte dagli azzurri durante le Olimpiadi di Tokyo.ha visto il tweet ed ha pensato che quel “40” fosse riferito al compleanno dell’attore. Auguri Luca !!! —(@Simo) August 8, 2021 Argentero ha risposto in maniera ironica alla: “Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso. E comunque ragazzi volo altissimo“. Lacon molta autoironia ha scritto: “Ahahahah dai ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me Luca“. Ma la parte più bella è ...

Advertising

trash_italiano : Luca Argentero scrive il numero delle medaglie vinte dall’Italia e Simona Ventura pensa che lui abbia compiuto gli… - crissmonsarfati : RT @Metanoia__4: io a Simona Ventura voglio bene - berryxrivera : RT @Metanoia__4: io a Simona Ventura voglio bene - PizzAlex10 : RT @mocciosvs: medaglia d’oro a luca argentero e simona ventura per questa interazione - AndreaBettega1 : RT @trash_italiano: Luca Argentero scrive il numero delle medaglie vinte dall’Italia e Simona Ventura pensa che lui abbia compiuto gli anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Divertente siparietto tra Luca Argentero e. La conduttrice ha pensato bene di fare gli auguri all'attore sotto un suo post effettivamente celebrativo condiviso dall'account Twitter , ma ha mancato di netto il bersaglio. La ...e la gaffe tutta da ridere con Argentero tra Olimpiadi e compleanno In attesa di scoprire come se la caverà, la danzatrice, in questa nuova esperienza, le indiscrezioni sulla ...PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura e Giovanni Terzi, la dedica che ha commosso il web. Simona Ventura, la battuta sospetta della Venier. Nelle ultime ore Simona Ventura è stata protagonis ...L’indiscrezione su Damiano fa tremare i fan. Simona Ventura, la gaffe è sulla bocca di tutti: la risposta della Venier. Il portale Trash Italiano ha pubblicato su Instagram lo screen del botta e rispo ...