L' unicità di Bazlen e di Calasso

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 9 agosto 2021) Unico come. Unico come. Unico come “Bobi”, il libro cheha dedicato aprima di andarsene e di raggiungerlo chissà dove. Unico è parola che, come sciamano, “ha subìto nel frattempo oltraggi così penosi da togliere ogni voglia di pronunciarla”. Ma io voglio pronunciarla ancora una volta, perché altro non so dire di questi due signori e del patrimonio culturale che ci hanno donato, con Adelphi, se non che siano stati unici.ricercata, non esibita.per diventare vivi, dopo essere nati morti. Scrive: “Per ...