Il Pentagono invia bombardieri sull’Afghanistan, dopo l’avanzata dei talebani. Tensione in medio-oriente (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Pentagono ha inviato bombardieri sull’Afghanistan dopo l’avanzata delle truppe talebane nei luoghi liberati dall’occupazione degli Stati Uniti. Con il piano di ritiro delle truppe a stelle e strisce dai territori afghani, è ricominciata l’avanzata talebani per riprendere possesso dell’area. Il Presidente Biden però non sembra intenzionato a rimandare o annullare il ritiro delle truppe. L’allerta però resta alta; le ambasciate statunitensi e britanniche hannno avvisato i rispettivi cittadini ancora presenti sul territorio di prestare la massima ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 agosto 2021) Ilhatodelle truppe talebane nei luoghi liberati dall’occupazione degli Stati Uniti. Con il piano di ritiro delle truppe a stelle e strisce dai territori afghani, è ricominciataper riprendere possesso dell’area. Il Presidente Biden però non sembra intenzionato a rimandare o annullare il ritiro delle truppe. L’allerta però resta alta; le ambasciate statunitensi e britanniche hannno avvisato i rispettivi cittadini ancora presenti sul territorio di prestare la massima ...

