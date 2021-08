Advertising

Marilenapas : RT @RaiNews: Deceduto l'uomo alla guida del mezzo elettrico - ilmessaggeroit : Monopattino travolto da uno scooter a Firenze: morto un 27enne, altri due gravissimi - RaiNews : Deceduto l'uomo alla guida del mezzo elettrico - andreastoolbox : Firenze, scooter travolge monopattino: un morto e due feriti gravi - Rai News - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Firenze, scooter travolge monopattino: un morto e 2 feriti gravi #firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze scooter

Tragico scontro tra un monopattino e unonella notte in viale Don Minzoni a. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi. A perdere la vita un 27enne dello Sri Lanka che conduceva il monopattino. Secondo una prima ......, nella notte tra domenica e lunedì. A perdere la vita un 27enne dello Sri Lanka che conduceva un monopattino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato centrato da uno...La vittima sarebbe stata centrata da un grosso scooter che proveniva da via Masaccio. Lo scooterista e il passeggero sono ricoverati a Careggi in codice rosso ...E' di un morto e due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Firenze, poco dopo le 2 della notte appena trascorsa, all'incrocio tra viale Don Minzoni e via Giovanni Pascoli. A per ...