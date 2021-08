Federica Panicucci stronca la tizia che insulta Bacini | “Ma quanto è brutto?” Lei | “Ti do un suggerimento…”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 9 agosto 2021)in vacanza con il compagno In attesa di vederla nuovamente alla guida di Mattino 5,al momento si trova in vacanza insieme ai figli e al suo compagno. Tuttavia, nelle ultime ore la professionista toscana ha avuto una feroce replica su Instagram. Per quale motivo? La conduttrice si sta rilassando al L'articolo proviene da KontroKultura.