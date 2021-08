Da Lorde ai BTS | gli album più attesi dei prossimi mesi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 9 agosto 2021) Saranno un’estate e un autunno particolarmente movimentati per l’industria musicale che, complice la pandemia, ha portato molti artisti a riaggiornare gli album su cui stavano lavorando e a produrne di nuovi, lasciandosi ispirare dalla nutrita gamma di emozioni che hanno occupato le nostre giornate nell’ultimo anno e mezzo. Ad aprire le danze agostane saranno i BTS, che il 6 agosto regaleranno al loro nutrito gruppo di fan BTS, The Best, una raccolta dei più grandi successi del gruppo in versione giapponese, disponibile in due formati speciali e in versione digitale. Sempre il 6, spazio anche per un classico di Bryan May come Back to the light, ossia l’edizione rimasterizzata di un lavoro che May ha iniziato nel 1988, con la morte del padre e di Freddie Mercury, e finito nel 1992, con la separazione dalla prima moglie e l’inizio della sua relazione con Anita Dobson: un album che è stato definito come una terapia per sconfiggere i propri demoni e che torna oggi con la stessa forza di allora. https://www.youtube.com/watch?v=wvsP_lzh2-8